Председатель Государственного таможенного комитета принял граждан в Сальяне

2017-05-23 13:05 | www.apa.az | 3

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 23 мая в 11:30 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Сальяне.

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс, на приеме были выслушаны обращения жителей Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского, Джалилабадского районов, касающиеся только таможенных вопросов. Наибольшее количество обращений было по поводу приема на работу, положения таможенно-пропускных пунктов, импорта, экспорта товаров и документации в связи с этим.

В ходе встречи А.Алиев дал руководителям соответствующих структур поручения по решению поднятых вопросов. Некоторые вопросы были решены на месте. Вопросы, не входящие в полномочия ГТК, были зарегистрированы для передачи по назначению.