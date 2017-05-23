Российский государственный социальный университет выразил беспокойство в связи с будущим ВАК

2017-05-23 13:16 | www.apa.az | 3

Российский государственный социальный университет обратился в Министерство юстиции России в связи с закрытием ВАК.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении отмечено, что университет уже более 10 лет сотрудничает с ВАК. За эти годы была проведена большая работа по развитию тесных дружеских, культурных и научных связей, а также рабочих отношений.

Кроме того отмечено, что создание общественного объединения ВАК связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, на II съезде ВАК в 2004 году приняли участие президенты двух стран Ильхам Алиев и Владимир Путин: «Мы выражаем свое беспокойство в связи с отменой регистрации, будущим ВАК. Деятельность таких организаций важна для укрепления дружественных связей между народами России и Азербайджана, а также участия азербайджанской диаспоры в общественной жизни России».