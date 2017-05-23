Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Великобритании

2017-05-23 13:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемая госпожа Премьер-министр, новость о многочисленных людских потерях и раненых в результате взрыва в городе Манчестер глубоко потрясла нас. Мы решительно осуждаем этот жестокий теракт, считаем важным и необходимым вести беспощадную борьбу с терроризмом всем миром. От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства глубокие соболезнования, желаю скорейшего выздоровления раненым».

Отметим, в результате теракта погибли 22, ранены 59 человек.