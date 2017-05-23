Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции - ОБНОВЛЕНО

2017-05-23 14:13 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи были подробно обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, вопросы региональной безопасности и состоялся обмен мнениями по перспективам трехстороннего военного сотрудничества.

Отметив отрицательное влияние международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, стороны особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств.

Министры рассмотрели перспективы сотрудничества в военной сфере, в области военного образования и военной медицины, а также проведение совместных военных учений и ряд других вопросов, представляющий взаимный интерес.

По итогам встречи был подписан совместный протокол, после чего состоялась пресс-конференция для представителей средств массовой информации.

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11:29

В Батуми началась трехстороння встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает грузинское бюро АПА, министр обороны Грузии Леван Изория выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Манчестере, отметил, что Грузия решительно осуждает террор.

Его турецкий коллега Фикри Ишык также подчеркнул, что Турция ведет борьбу с терроризмом.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов решительно осудил произошедший в Манчестере теракт и отметил, что Азербайджан занимает жесткую позицию в отношении терроризма. По словам министра, террор приводит к гибели мирных граждан и является угрозой стабильности, международному сотрудничеству и миру. Министр сказал, что все государства должны объединить свои усилия для борьбы с терроризмом.

На трехсторонней встрече министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества, региональную безопасность, совместную реализацию региональных экономических проектов и другие вопросы.