Бинали Йылдырым: «Проект Баку-Тбилиси-Карс изменит судьбу региона»

2017-05-23 14:18 | www.apa.az | 3

«Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс подходит к концу».





Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции после встречи со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили заявил находящийся с визитом в Грузии министр иностранных дел Турции Бинали Йылдырым.





Он выразил удовлетворение в связи с тем, что увидел результаты проекта: «Этот общий коридор, который будет простираться от Кавказа до Средней Азии и Дальнего Востока, а с другой стороны через Анатолию до Европы и Лондона, станет частью исторического Шелкового пути. Со стратегической точки зрения это очень значимый проект. Проект приведет к еще большему прогрессу связей между тремя странами.

Наряду с основными участниками проекта – Азербайджаном, Грузией и Турцией к нему присоединятся Туркменистан, Казахстан, Китай и Европа через Балканы. Это изменит судьбу региона».

Г.Квирикашвили отметил, что Баку-Тбилиси-Карс – очень важный и имеющий стратегическое значение проект: «Важность этого проекта распространяется за рамки региона. Несколько дней назад в этой связи в Пекине было проведено мероприятие. Президент Турции сказал, что этот проект является важным элементом Великого шелкового пути. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном для реализации этого проекта. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы реализовать его. Тестовую обкатку планируется провести летом. Осенью железная дорога будет функционироватьдля реализации проектов по железной дороге.ентом большого шелкового пути ».