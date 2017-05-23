Президент: «Игры исламской солидарности продемонстрировали пользу проводимой в Азербайджане политики»

2017-05-23 14:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на встрече со спортсменами-победителями IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметив, что азербайджанские спортсмены завоевали 75 золотых, 50 серебряных, 37 бронзовых медалей и стали первыми в командном зачете, глава государства назвал это большой исторической победой: «Эта победа имеет очень прочный фундамент. Эти достижения демонстрируют развитие азербайджанского государства. Мы гордимся нашими спортсменами. IV Игры исламской солидарности продемонстрировали пользу проводимой в Азербайджане продуманной политики, в том числе политики в области спорта. Сегодня спорт занимает особое место в общественных процессах в нашей стране. К спортсменам проявляется особое отношение. Каждый патриот гордится достижениями наших спортсменов».