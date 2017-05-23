ГТК: Информация о незаконных действиях в отношении гражданина Израиля не соответствует действительности - ОБНОВЛЕНО

2017-05-23 14:32 | www.apa.az | 3

Госкомитет таможни прокомментировал распространившуюся вчера в некоторых СМИ информацию о якобы имевших место незаконных действиях в аэропорту Гейдар Алиев в отношении гражданина Израиля Александра Горенштейна, летевшего авиарейсом Баку-Тель-Авив и проходившего таможенный контроль, и незаконном изъятии у него валюты.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ГТК, данная информация не соответствует действительности. «Отметим, что этот человек пытался провести валюту через таможенный контроль в специально пришитом с внутренней стороны брюк кармане. В ходе досмотра А.Горенштейна при нем была выявлена не задекларированная сумма на 35 тыс. долларов. Это можно видеть и в видеоролике».