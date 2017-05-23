Президент: «Победа на Исламиаде является очередным вкладом в укрепление нашей независимости»

2017-05-23 14:33 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на встрече со спортсменами-победителями IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он сказал, что в связи с проведением игр уже применяются азербайджанские стандарты. По словам И. Алиева, сегодня Азербайджан знают как современное развивающееся прогрессивное государство, а успехи спортсменов это еще раз подтверждают.

Сказав, что «Одной из главных целей игр было укрепление дружбы, сотрудничества, и мы достигли этого», президент Азербайджана подчеркнул, что наша страна объединяет мусульманский мир с западным. Глава государства отметил, что независимость наше самое большое богатство, и победа на IV Играх исламской солидарности является очередным вкладом в укрепление нашей независимости.