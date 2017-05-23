Председатель ГТК: «Гражданин Израиля признался в том, что не задекларировал большую сумму валюты»

2017-05-23 14:44 | www.apa.az | 3

Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев прокомментировал распространившуюся вчера в некоторых СМИ информацию о якобы имевших место незаконных действиях в аэропорту Гейдар Алиев в отношении гражданина Израиля, проходившего таможенный контроль, и незаконном изъятии у него валюты.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА-Экономикс, А.Алиев заявил, что гражданин Израиля Александр Горенштейн вез с собой не задекларированную большую сумму иностранной валюты и сам это признал: «Некоторое время назад мы получили видеокадры о подробностях инцидента. В видеосюжете ясно видно, что гражданин Израиля спрятал деньги в специальном потайном кармане, в чем сам потом признался. По его словам, он спрятал деньги, чтобы их не украли».