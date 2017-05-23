Известный азербайджанский хирург Фарман Джейранлы задержан в Грузии
2017-05-23 14:46 | www.apa.az | 3
Известный азербайджанский хирург, профессор Фарман Джейранлы задержан в Грузии.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространило общественное телевидение Грузии.
Согласно информации, в правоохранительные органы поступило обращение в связи с деятельностью клиник «Лансет», одним из руководителей которой является Фарман Джейранлы. В обращении отмечается, что в клинике осуществляют незаконную трансплантацию. Во время двух таких операций пациенты погибли.
Фарман Джейранлы обвиняется по статье 180 (мошенничество) УК Грузии.
Сегодня будет проведен суд над Фарманом Джейранлы. Ожидается, что в отношении хирурга будет избрана мера пресечения в виде ареста.
В клинике «Лансет» какой-либо информации АПА не предоставили, сообщили, что до конца дня будет сделано заявление.