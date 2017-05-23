Известный азербайджанский хирург Фарман Джейранлы задержан в Грузии

2017-05-23 14:46 | www.apa.az | 3

Известный азербайджанский хирург, профессор Фарман Джейранлы задержан в Грузии.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило общественное телевидение Грузии.

Согласно информации, в правоохранительные органы поступило обращение в связи с деятельностью клиник «Лансет», одним из руководителей которой является Фарман Джейранлы. В обращении отмечается, что в клинике осуществляют незаконную трансплантацию. Во время двух таких операций пациенты погибли.

Фарман Джейранлы обвиняется по статье 180 (мошенничество) УК Грузии.

Сегодня будет проведен суд над Фарманом Джейранлы. Ожидается, что в отношении хирурга будет избрана мера пресечения в виде ареста.

В клинике «Лансет» какой-либо информации АПА не предоставили, сообщили, что до конца дня будет сделано заявление.