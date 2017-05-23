В Манчестере в ходе расследования теракта арестованы несколько человек

2017-05-23 14:54 | www.apa.az | 3

Полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта, жертвами которого стали более 20 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.

Отметим, в понедельник вечером в комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.