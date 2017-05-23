В Манчестере в торговом центре задержали мужчину

2017-05-23 14:55 | www.apa.az | 3

Полиция Манчестера арестовала мужчину в торговом центре Arndale в центре города.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала Sky News.

«Мы получили информацию о том, что полиция арестовала мужчину в торговом центре», — сообщил он. Причина задержания не уточняется. Полиция оцепила зону вокруг ТЦ и просит посетителей срочно покинуть его территорию.

Очевидцы сообщили корреспонденту, что слышали нечто похоже на «хлопок» или «выстрелы».

Накануне вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.