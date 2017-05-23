Польша в концепции своей обороны назвала Россию главным вероятным противником
2017-05-23 14:57 | www.apa.az | 3
Власти Польши презентовали концепцию обороны, в которой главным вероятным противником страны названа Россия.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, документ предполагает реальность вооруженного конфликта Москвы и страны НАТО. Авторы концепции утверждают, что
«Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР - Украину, Беларусь, Молдова и страны Кавказа».
К основным вызовам и угрозам, по их мнению, относятся агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей.
«Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для достижения политических целей», - утверждают авторы концепции.