В Манчестере арестовали подозреваемого в причастности к теракту

2017-05-23 15:24 | www.apa.az | 3

Полиция Манчестера подтвердила арест одного подозреваемого в рамках расследования теракта на стадионе.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в заявлении полиции говорится:

«В отношении инцидента на «Манчестер-арене» мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере».

В полиции добавили, что инцидент в торговом центре Arndale, где также был задержан мужчина, не связан с терактом.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. По данным издания, аресты прошли в районах Чорлтон и Эштон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала ранее, что сотрудники правоохранительных органов установили личность смертника. В интересах следствия его имя не разглашается.

Отметим, взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел вечером в понедельник: погибли 22 человека, еще 59 были доставлены в больницы. Кроме того, шестеро подростков и восьмилетняя девочка до сих пор числятся пропавшими без вести.