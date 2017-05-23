Президент: «После Исламиады увеличится поток туристов в Азербайджан»

2017-05-23 16:02 | www.apa.az | 3

«Баку сегодня один из самых красивых городов мира. Азербайджан посещают миллионы туристов. После IV Игр Исламской солидарности увеличится поток туристов в Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с победителями Исламиады и их тренерами.

Президент отметил, что Азербайджан сегодня знают как развивающуюся современную, прогрессивную, сильную страну не только в Исламском, но и во всем мире. Победы наших спортсменов усиливают нашу мощь.