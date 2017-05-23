Палата: Случаи невыполнения ОАО «Азерлотерея» бюджетных обязательств принимают традиционный характер

2017-05-23 16:07 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, это отмечено в заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана на 2016 год» и ежегодном отчете об исполнении госбюджета.

Согласно документу, несмотря на то, что чистая прибыль (1 млн. 655,1 тыс. манатов) и возможности по активам и капиталу (остаток по денежным средствам на конец 2015 года составил 3 млн. 36,9 тыс. манатов, объем неиспользованной прибыли – 5 млн. 660 тыс. манатов) были достаточны для выплаты дивидендов, эти обязательства перед государственным бюджетом не были выполнены в полном объеме. В Счетной палате отмечают, что эти финансовые возможности были направлены на другие расходы.

«Мы еще раз отмечаем важность принятия решений, направленных на выполнение обязательств перед госбюджетом в полном объеме и своевременно, усиления контроля над их исполнением. Случаи невыполнения ОАО «Азерлотерея» бюджетных обязательств принимают традиционный характер».