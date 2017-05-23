Президент Азербайджана: «Эта победа завоевана не случайно»

2017-05-23 16:33 | www.apa.az | 3

«На этих Играх участвовали более 50 стран, которые отправили сюда самых сильных спортсменов, конечно это повышает значение этой победы. Естественно, мы все хорошо знаем, что эта победа завоевана не случайно. Потому что наши спортсмены уже показали свою силу на различных международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Азербайджан известен во всем мире как сильная спортивная страна».



Как сообщает АПА, об этом на встрече со спортсменами-победителями IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, наши последние достижения дают основание сказать, что эта победа завоевана не случайно: «Только в развитых странах спорт приносит большую победу и государству, и народу. Каждый раз, когда поднимается наш флаг, звучит наш гимн, каждый патриот испытывает чувство гордости. Спорт занимает особое место в общественной жизни каждой страны, и развитие спорта сегодня приводит к таким хорошим результатам. Мы гордимся своими победами. Каждый раз после очередной спортивной победы мы видим, что растет число желающих заниматься спортом, дети, подростки идут в спортивные секции, хотят быть похожими на вас. Когда молодое поколение видит, какую оценку наше государство дает спортсменам, награждает их, создает все условия, конечно же интерес к спорту возрастает».

Президент Ильхам Алиев отметил, что все структуры, принявшие участие в организации этих Игр, сделали свою работу очень хорошо: «Хочу особо отметить роль Оргкомитета в проведении Игр. Под руководством Мехрибан Алиевой Оргкомитет провел большую работу, весь подготовительный процесс находился в центре внимания. Оргкомитет организовал все необходимые мероприятия до самых мелочей, позаботился, чтобы для спортсменов и гостей были созданы все условия. В то же время, Оргкомитет работал очень активно. Церемонии открытия и закрытия Игр были великолепны. Я хорошо знаю, что Оргкомитет занимался их организацией очень серьезно».

Глава государства сказал, что на церемонии открытия мы показали прогрессивность Ислама: «Мы показали, что Ислам – это религия науки, культуры и милосердия. Мы верны своим национальным и религиозным ценностям, мы защищаем и будем защищать их. В то же время, мы открыты миру, мы развиваемся, и эти важные факторы сегодня на самом деле олицетворяют азербайджанское государство. Мы строим современное государство на глубоких национальных и нравственных устоях, государство, которым сегодня гордится каждый патриот своей страны. Проведение Игр на таком уровне показывает силу и мощь нашей страны. Эти Игры показали, что мы можем организовать на высоком уровне любые международные мероприятия, в то же время применить свои стандарты, что мы и делаем. Европейские игры в будущем будут проводиться только на основе азербайджанских стандартов. Знаю, что достичь этих стандартов будет трудно».