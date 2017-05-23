Азад Рагимов: «Игры исламской солидарности были проведены на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио-де-Жанейро»

2017-05-23 16:37 | www.apa.az | 3

«Во время проведения IV Игр исламской солидарности не было ни малейших проблем».

Как сообщает АПА, об этом на итоговой пресс-конференции, посвященной IV Играм исламской солидарности, сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр отметил, что азербайджанская сборная на Исламиаде заняла первое место с 75 золотыми медалями: «Более 70 процентов участвующих в Играх стран завоевали медали. Это говорит о том, что шла напряженная борьба, в результате которой Азербайджан занял первое место. Игры исламской солидарности были проведены на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио-де-Жанейро».

А.Рагимов добавил, что все спортсмены стран-участниц остались довольны. Он сказал, что сборные нескольких стран останутся в Деревне отлетов до 25 мая.