Содокладчики ПАСЕ подготовят предложения в связи с нагорно-карабахским конфликтом

2017-05-23 17:11 | www.apa.az | 2

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану и Армении подготовят предложения о вероятных шагах в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщает АПА, решение об этом было принято на проведенном 15 мая заседании подкомитета Мониторингового комитета ПАСЕ по конфликтам между странами-членами Совета Европы. Согласно решению, содокладчики выдвинут свои предложения на одном из заседаний в рамках сессии ПАСЕ в октябре.

Следующее заседание подкомитета будет проведено 9 июня в Вене.