Министр: «Пройдут совместные учения спецназа Грузии, Азербайджана и Турции»

2017-05-23 17:24 | www.apa.az | 3

«Развивающее сотрудничество в сфере обороны между Азербайджаном, Турцией и Грузией имеет большое значение. Наше совместное сотрудничество важно с точки зрения безопасности и экономического развития народов Грузии, Азербайджана и Турции».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на пресс-конференции по завершении встречи со своими коллегами из Азербайджана и Турции.

Л.Изория высоко оценил совместное сотрудничество Грузии и Турции в сфере обороны: «Мы встретились 5 раз в течение этого года. На сегодняшней встрече мы обсудили самые важные вопросы. Считаю, что сотрудничество между нашими странами в будущем будет еще больше развиваться».

Министр также коснулся участия трех стран в совместных учениях: «В ближайшее время состоятся совместные учения наших отрядов спецназначения. В сентябре этого также пройдут учения по информационным технологиям. В будущем мы хотим увеличить число таких учений, намерены расширить сотрудничество между тремя странами».