Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения Летних олимпийских игр

2017-05-23 17:27 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», об этом заявил министр спорта и молодежи Азад Рагимов.

На пресс-конференции по итогам IV Игр исламской солидарности министр рассказал о проведении нашей страной более крупных соревнований – Олимпиады.

Он сказал, что Баку, который и раньше несколько раз пытался завоевать право на проведение этого соревнования, может реализовать свою мечту в 2028 году: «Среди кандидатов на проведение Летних олимпийских игр в 2024 году Азербайджана нет. Мы обратимся в Международный олимпийский комитет в связи с этим вопросом. В 2020 году мы подадим заявку. Это решение президента Национального олимпийского комитета. Обращаясь, мы должны учитывать, на каком уровне находится наша инфраструктура. Например, у нас плавательный бассейн вмещает 6000 зрителей. Для проведения Олимпийских игр эта цифра должна составлять 18000. До этого времени возможны определенные изменения».