В польском журнале «Ambassador» напечатана статья о Ходжалинском геноциде

2017-05-23 17:29 | www.apa.az | 3

В 30 номере польского журнала «Ambassador» напечатана статья под названием «25-летняя годовщина Ходжалинского геноцида».

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Польше, тираж журнала 2000 экземпляров. Он распространяется среди всех министерств и госструктур Польши, аккредитованных в этой стране дипломатических представительств, а также продается в различных книжных магазинах.

В статье приведена информация об оккупации города Ходжалы, учиненном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными подразделениями с участием 366 мотострелкового полка геноциде азербайджанского народа. В результате геноцида погибли 613 мирных жителей, 1275 человек были взяты в плен. Затем в статье говорится, что о геноциде писали такие ведущие СМИ мира как «The Sunday Times», «Newsweek», «The New York Times», «Time», «The Washington Times». В статье также приведены слова свидетеля событий Леонида Кравеца.

В конце статьи читателям предлагают перейти на интернет-страницу www.justiceforkhojaly.org и принять участие в кампании «Справедливость Ходжалы!», чтобы не допустить впредь подобных трагедий.