Назначен посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Украины

2017-05-23 17:42 | www.apa.az | 3

Сегодня сокоординатор «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Азербайджана Орхан Набиев встретился украинским ученным и общественным деятелем Татьяной Крупа, которая также является членом Платформы Мира.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, на встрече были обсуждены дальнейшие планы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в Украине.

Орхан Набиев поблагодарил гостью за сотрудничество с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном» и детально рассказал о будущих планах Платформы Мира. В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном».

Татьяна Крупа выразила обеспокоенность в связи с нерешенностью конфликта вокруг Нагорного Карабаха: «Люди не должны убивать друг друга. Жизнь это самое ценное, что есть у человека. Являясь историком, хочу заверить, что история не должна разделять людей, потому что она общечеловеческая».

Госпожа Крупа подчеркнула важность миротворческой деятельности и пообещала мобилизовать свои возможности в этом направлении.

В конце встречи Орхан Набиев объявил о назначении Татьяны Крупы «Послом Мира» от Украины и вручил ей Сертификат «Посла Мира».