Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо президенту Азербайджана

2017-05-23 17:50 | www.apa.az | 3

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Господин Президент, поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

В этом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Примерно 200 лет назад первые швабские переселенцы поселились на территории нынешнего Азербайджана. Эти юбилеи придадут нам стимул для развития и расширения отношений.

Я приветствую готовность Азербайджана построить отношения с Евросоюзом на новом фундаменте посредством переговоров по новому соглашению о сотрудничестве. Германия останется вашим надежным партнером на этом пути.

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю азербайджанскому народу мира и процветания».