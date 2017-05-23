Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур

2017-05-23 18:08 | www.apa.az | 3

На 90-м году жизни умер британский актер Роджер Мур, известный как исполнитель роли Джеймса Бонда.

Как передает АПА со ссылкой на BBC News, о смерти актера сообщили родственники.

В семье Мура заявили, что актер скончался в Швейцарии после короткой, но отважной борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Лицензия на убийство» (1985). После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он был произведен в рыцари за благотворительную деятельность.