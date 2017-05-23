Тарифный совет определил стоимость платных услуг в связи с госслужбой

2017-05-23 19:22 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Совете, на заседании был рассмотрен вопрос регулирования тарифов на платные услуги Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с госслужбой и принято соответствующее решение.

Учитывая обращение и предложения ГЭЦ, тарифы на платные услуги в связи с госслужбой были классифицированы по 7 группам от 10 до 110 манатов согласно «Правилу подготовки, экспертизы, утверждения образцов тестов, которые проводятся с целью приема на госслужбу, продолжения деятельности и занятия должности в госслужбе, организации, проведения, оценки экзаменов», утвержденному Кабинетом Министров решением от 10 марта 2017 года.