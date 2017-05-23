Утверждены цены около 200 лекарств, недавно прошедших регистрацию

2017-05-23 19:33 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета.

Как сообщили АПА в Совете, в продолжение процесса регулирования цен на лекарственные средства на заседании были утверждены цены около 200 лекарств, недавно прошедших регистрацию.

В целом, с полным списком 10361 лекарственного средства, оптовые и розничные цены которых утверждены, можно ознакомиться на официальном сайте Совета (www.tariff.gov.az) в разделе «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).