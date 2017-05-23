Избран новый глава ВОЗ

2017-05-23 22:40 | www.apa.az | 3

Кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус стал новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения, одержав победу в третьем туре голосования во вторник, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.

Гибреисус выиграл выборы, получив 133 голоса.

Кандидат из Эфиопии в 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны.