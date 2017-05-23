Министр: "Международный банк не будет приватизирован ранее 2018 года"

2017-05-23 22:43 | www.apa.az | 3

Контролируемый государством Международный банк Азербайджана (МБА) будет приватизирован как можно скорее, но это произойдет не раньше 2018 года. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Рейтер, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов во вторник.

Банку, прежде всего, необходимо, привести в порядок свои балансовые показатели, сказал журналистам Шарифов в кулуарах встречи с инвесторами, где он представил условия плана реструктуризации долга крупнейшего кредитора страны.

"Реально это не произойдет раньше 2018 года", - сказал он.