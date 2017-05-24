В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

2017-05-24 00:11 | www.oxu.az | 2

В Центр управления кризисными ситуациями министерства поступила информация об обнаружении опасного боеприпаса в Наримановском районе столицы

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия были незамедлительно привлечены пиротехники Службы спасения особого риска, которые определили, что боеприпас является артиллерийским снарядом калибра 100 мм.

Снаряд был передан по назначению.

Операция завершилась в 19.20.

С.Б.

