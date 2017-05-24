В Индии автобус с паломниками упал в реку, 22 погибших

2017-05-24 00:56 | www.apa.az | 2

По меньшей мере 22 человека погибли после того, как автобус с паломниками упал в реку в индийском штате Уттаракханд. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел во вторник в округе Уттаркаши. В автобусе в момент происшествия находились паломники из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались из населенного пункта Ганготри, где протекает река Бхагиратхи, считающаяся главным истоком Ганга.

Автобус вылетел в Бхагиратхи вблизи местечка Наллупани. На настоящий момент извлечены тела 22 погибших, восемь человек госпитализированы. Причина ДТП пока не установлена.