США хотят потратить $10 млрд на противоракетную оборону

2017-05-24 02:27 | www.apa.az | 2

Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, проекте предусмотрено выделение почти 10 миллиардов долларов на программу противоракетной обороны.

Как следует из опубликованного проекта документа, всего на ПРО планируется выделить 9,9 миллиарда долларов, в том числе 7,9 миллиарда по линии агентства противоракетной обороны.