Создание коалиции против терроризма - задача для всех религий - Белый дом

2017-05-24 02:22 | www.trend.az | 2

Создание коалиции по борьбе с терроризмом является общей задачей для представителей всех вероисповеданий, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в его первом международном турне, передает РИА Новости.

"Мы сочли необходимым объединить в этом турне мусульманскую, иудейскую и католическую - христианскую веру", - заявил он в ходе брифинга на борту самолета по пути из Тель-Авива в Рим. По его словам, таким образом "мы действительно показываем, что радикальный терроризм является одной из самых больших проблем в наше время, и объединяя всех вместе, можно создать коалицию и показать, что это не проблема мусульман, иудеев и христиан, а по-настоящему общемировая проблема".

В ходе нынешнего турне Трамп уже посетил Саудовскую Аравию и Израиль, теперь в его программе - Рим, Ватикан и Брюссель.