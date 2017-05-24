Лондон в третий раз в истории вводит высший уровень террористической угрозы

2017-05-24 04:26 | www.trend.az | 2

Правительство Британии после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, "критического" уровня, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета.

Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидается, что такие меры введены ненадолго. Ранее "критический" уровень устанавливался максимум на четыре дня.

Несмотря на теракты 2013 года, когда двое исламистов убили на востоке Лондона военнослужащего Ли Ригби (нынешний теракт произошел в день четвертой годовщины убийства Ригби) и мартовский теракт 2017 года у парламента, а также череду терактов в Европе, британские власти отказывались от повышения уровня террористической угрозы, который еще летом 2014 года был установлен на уровне "серьезный", втором после самого высокого. Всего существуют пять уровней угрозы.

Пока неизвестно, что именно – количество жертв в Манчестере или развединформация о готовящихся новых терактах – послужило причиной повышения уровня, но премьер Мэй выступила решительно за усиление мер безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения, из них 59 остаются в больницах. Среди погибших и пострадавших много детей: известно, что погибли 12 человек моложе 16 лет. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России и ряде других стран).