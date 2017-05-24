ОБСЕ консультирует Туркменистан в области законодательства о СМИ

2017-05-24 08:34 | www.trend.az | 2

АШХАБАД, /Trend/ - Актуальные вопросы модернизации законодательства о средствах массовой информации в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами - таков лейтмотив организованного в Ашхабаде семинара, говорится в пресс-релизе ашхабадского офиса ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие представители Меджлиса (парламента), Верховного суда, соответствующих министерств, Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и представители национальных СМИ.

«Государства-участники ОБСЕ приняли ряд документов, призывающих к принятию мер для защиты свободы выражения и свободы информации в соответствии с их международными обязательствами», - сказала Наталья Дрозд, глава центра ОБСЕ в Ашхабаде.

ОБСЕ накоплен ценный опыт в области содействия государствам-участникам в выполнении их обязательств, касающихся свободы СМИ.

"Мы считаем, что данный семинар окажет содействие усилиям правительства Туркменистана, направленным на совершенствование национального законодательства о СМИ", - сказала посол.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы финансирования СМИ, частные СМИ и конкуренция. Международные эксперты предоставили информацию касательно походов к разработке законов о телерадиовещании и их имплементации в различных странах.

Участники семинара обменялись взглядами по поводу правовых аспектов трансляции международных спортивных соревнований и практики освещения подобных мероприятий.

(Автор: Гусейн Гасанов)