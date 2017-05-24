Опасность Мецаморской АЭС поднят в ПА Евронеста

2017-05-24 08:42 | www.oxu.az | 2

Делегация Милли меджлиса Азербайджана приняла участие на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Евронест в молдавском парламенте.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании 23 мая депутат Милли меджлиса Фарадж Гулиев поднял вопрос об угрозе, которую представляет для всего региона действующая в Армении Мецаморская АЭС в Армении.

Он отметил, что еще в 2004 году Еврокомиссия призвала Армению закрыть АЭС, однако Ереван проигнорировал этот призыв. Депутат, отметив активную деятельность во всем мире по запрету эксплуатации АЭС, призвал участников заседания воспринимать Мецаморскую станцию как источник глобальной угрозы для всего региона. Парламентарий также довел до внимания участников заседания озабоченность Азербайджана фактами захоронения радиоактивных отходов Мецаморской АЭС на оккупированных территориях страны.

Участвовавший на заседании представитель Армении, взяв слово, стал утверждать, что вопрос поднят Азербайджаном с целью оказания давления на Армению. Однако сопредседатель ПА Евронеста, депутат Европарламента Ребекка Хармс, поддержав представителя Азербайджана, отметила значимость и актуальность вопроса.

A.M.