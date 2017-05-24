Меланья Трамп вновь поставила мужа в неловкое положение – ВИДЕО

2017-05-24 08:51 | www.oxu.az | 2

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь не стала брать мужа за руку.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел по прибытию американского «борта номер один» в Рим.

На кадрах видно, как президент США подает руку своей супруге. Однако Меланья игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.

Ранее подобный случай произошел по прибытию президентской четы в Израиль. Тогда Меланья также не стала брать своего мужа за руку.

A.M.