Организатор «Формулы 1» обратился к жителям столицы

2017-05-24 09:26 | www.oxu.az | 2

Организатор соревнований «Формулы 1» в Азербайджане Операционная компания «Бакинское городское кольцо» обратилась к жителям столицы в связи с Гран-при Азербайджана, которое состоится в Баку 23-25 июня этого года.

Как передает Oxu.Az, в обращении говорится, что сегодня до наступления ночи вокруг круга Азнефть будут вестись строительно-монтажные работы для подготовки к соревнованиям.

По этой причине на данной территории ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

A.M.

