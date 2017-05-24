Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава Минздрава Эфиопии

2017-05-24 09:32 | www.oxu.az | 2

Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран бывший глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Об избрании официально объявлено на пленарном заседании.

51-летний Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности «Общественное здравоохранение». В 2005-2012 годах он возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии. Он был избран генеральным директором ВОЗ из трех кандидатов. Подобные выборы впервые проводятся на ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ.

Н.О.