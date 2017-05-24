На Абшероне водитель сбил пешехода и скрылся

2017-05-24 09:39 | www.oxu.az | 2

В поселке Гобу Абшеронского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, неизвестный автомобиль сбил переходившего дорогу Фамиля Керимова, 1972 года рождения.

Ф.Керимов скончался на месте. Совершивший ДТП водитель уехал с места происшествия.

В Управлении полиции Абшеронского района ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и привлечения его к ответственности.

A.M.

