Дутерте попросил у Путина современное оружие

2017-05-24 09:44 | www.oxu.az | 3

Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить помощи России.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит РИА Новости.

«Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая», — сказал он.

По его словам, оружие необходимо для борьбы с террористами. «Ваша страна является для нас надежным партнером», — сказал Дутерте.

По его словам, двум странам следует развивать торговые отношения. «Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу. Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот», — сказал Дутерте.

Путин отметил, что у России и Филиппин много интересных проектов, включая возможное сотрудничество в военно-технической сфере.

Пакет документов, подготовленный к визиту Дутерте в Россию, будет подписан в среду, 24 мая, сказал Путин.

Встреча двух лидеров, первоначально запланированная на 25 мая, была перенесена на 23-е.

Н.О.