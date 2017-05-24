В США при взлете загорелся двигатель самолета компании United Airlines

2017-05-24 09:50 | www.oxu.az | 2

Один из двигателей самолета авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета, все находившиеся на борту эвакуированы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал CBS New York.

По данным телеканала, Boeing 757 готовился к вылету из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско.

По данным источников телеканала, на борту находились 124 пассажира и семь членов экипажа. Предположительно, произошло возгорание в двигателе с правой стороны воздушного судна.

Как сообщили в портовом управлении, в настоящее время информации о пострадавших

Н.О.