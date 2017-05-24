ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов

2017-05-24 09:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (51 снаряд) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Мосесгех и на безымянных высотах Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы, Джеферли Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Ширванлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.