Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку Манчестера

2017-05-24 10:10 | www.oxu.az | 2

Участники группы Aerosmith на концерте в Москве исполнили песню в поддержку британского Манчестера, в результате теракта в котором погибли 22 человека, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В завершение концерта на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью «Манчестер». На сцене появился белый рояль, Стивен Тайлер исполнил песню Dream On и призвал поддержать Манчестер.

Ранее меры безопасности в спорткомплексе «Олимпийский» были усилены. Около спорткомплекса дежурили сотрудники полиции и ОМОНа. Чтобы попасть внутрь, посетители проходили через три ступени досмотра, в частности с применением металлодетекторов, полицейские также проверяли личные вещи.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

A.C.

