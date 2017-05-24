На парковке в Москве ночью сгорели 28 автомобилей

2017-05-24 10:14 | www.apa.az | 3

В деревне Саларьево на территории Новой Москвы на корпоративной парковке сгорели 28 автомобилей.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель ГУ МЧС России по Москве.

«Заявка о пожаре на автопарковке по адресу: Новая Москва, деревня Саларьево, участок 34ю, поступила в 2:53 мск. В результате возгорания частично или полностью пострадали 28 машин», — сообщил представитель структуры.

Пожар был потушен в течение 40 минут. По данным МЧС, никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Модели поврежденных автомобилей в управлении МЧС не привели.

Отметим, 22 мая на охраняемой парковке аэропорта Шереметьево сгорели три автомобиля — Jaguar XF, SKODA Octavia и Toyota Camry. Отмечается, что пожар произошел из-за короткого замыкания в электронике автомобиля Jaguar.

В декабре 2015 года на Рублевском шоссе в Москве сгорели девять машин, в том числе пять автомобилей BMW. Все они были без номеров и находились на охраняемой автостоянке.