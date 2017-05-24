День азербайджанской музыки во Львове – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-24 10:22 | www.oxu.az | 2

В Филармонии украинского Львова в рамках XXXVI Международного музыкального фестиваля прошел День азербайджанской музыки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Azadinform, в мероприятии, состоявшемся при организационной поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, приняли участие ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, профессор дирижерской кафедры Бакинской музыкальной академии, народный артист Ялчын Адыгезалов, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, руководство Администрации города Львова и известные представители азербайджанской диаспоры Украины.

День азербайджанской музыки начался с «Азербайджанского каприччио» в исполнении Азербайджанского симфонического оркестра Львовской филармонии при дирижировании Фикрета Амирова. Концерт Джорджа Гершвина для фортепиано и оркестра исполнил народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

Затем при дирижировании Ялчына Адыгезалова прозвучала вторая сюита балета Гара Гараева «İldırımlı yollarla».

Концерт, собравший аншлаг, был горячо встречен зрителями.

Отметим, что концерт является одним из мероприятий, организованных Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины по случаю Дня республики 28 Мая.

Н.О.

