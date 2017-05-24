Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы

2017-05-24 10:23 | www.trend.az | 2

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Топ-менеджеры двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию, подтвердили изданию эти данные. Представитель Минсельхоза сообщил, что официальной информации от турецкой стороны не поступало.

Как сообщает издание, речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка. Турция с 15 марта перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме, напоминает издание.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции некоторых продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на Су-24 в Сирии. В октябре прошлого года правительство допустило на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет еще на некоторые продукты.

В начале мая президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по поставкам томатов пока сохранятся.

Для Анкары москва – стратегический поставщик сельскохозяйственных продуктов: в последние годы 70–75% муки в Турции производилось из российской пшеницы, сообщает издание. В свою очередь Россия поставляет в Турцию 12–13% экспортируемой пшеницы. Также Анкара – основной покупатель высококачественной продовольственной пшеницы, а это самый высокомаржинальный продукт.

По сути, Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, отметил изданию директор "Совэкона" Андрей Сизов. Вероятно, это связано с тем, что и Россия пока не сняла запрет на помидоры.