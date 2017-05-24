В столице произошел вооруженный инцидент

2017-05-24 10:21 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано минувшей ночью в поселке Бильгях Сабунчинского района.

Житель поселка Рагимов Рамид Азизага оглу с целью убийства выстрелил в своего знакомого Дадашева Тарлана Агарасул оглу на почве возникшего между ними спора. Получивший тяжелое ранение Т.Дадашев был госпитализирован.

В результате принятых мер Р.Рагимов был задержан. У него было изъято изготовленное кустарным способом огнестрельное оружие.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК АР, ведется следствие.