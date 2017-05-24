Объяснено влияние перца чили на похудение

2017-05-24 10:40 | www.oxu.az | 2

Ученые из США объяснили механизм, благодаря которому употребление красного перца чили способствует борьбе с ожирением.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее исследование опубликовано в журнале mBio, кратко о нем сообщает Американское общество по микробиологии.

Специалисты обнаружили, что содержащийся в перце чили капсаицин, попав в пищеварительную систему человека, снижает число и активность бактерий, продуцирующих липополисахарид. В то же время он стимулирует деятельность полезной для желудка и кишечника микрофлоры.

Специалисты отмечают, что полученные ими данные подтверждают гипотезу, согласно которой употребление перца чили эффективно в борьбе с ожирением, поскольку содержащиеся в нем вещества оказывают благотворное влияние на микрофлору пищеварительной системы.

Н.О.