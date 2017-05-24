Стал известен размер финансовой помощи США для Азербайджана и Армении

2017-05-24 10:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала свои бюджетные рекомендации на 2018 финансовый год (FY18) перед Конгрессом, с существенным сокращением бюджета, сообщает американское издание Massis Post.

Согласно бюджету администрации, помощь Армении будет сокращена на 67 процентов, сократившись с 20,4 миллиона долларов в предыдущем финансовом году до 6,8 миллиона долларов США, предложенных для бюджета 18. Для Грузии и Украины планируется сокращение финансовой помощи на 58 процентов и 70 процентов, соответственно. Помощь Азербайджану сокращена на 90 процентов, и в общей сложности стране предполагается выделить 1 миллион долларов.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что власти США намерены сократить финансовую помощь, оказываемую развивающимся странам. В том числе, была распространена информация о полном сокращении финансовой помощи Азербайджану.

(Автор: Эльмира Таривердиева)